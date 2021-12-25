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Бастрыкин поговорил с французской певицей о духовности

Глава СКР Бастрыкин обсудил духовность с французской певицей Мирей Матье

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поговорил по телефону с французской певицей Мирей Матье. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Бастрыкин поздравил Матье с католическим Рождеством, которое отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Француженка в ответ поблагодарила главу СКР и поздравила всех сотрудников ведомства с наступающим Новым годом. Помимо этого, они обсудили духовность.

«В телефонном разговоре с певицей Александр Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению», — рассказали в СКР.

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал кумиров современной молодежи и пожаловался на них президенту России Владимиру Путину. «Не буду фамилию этого чудака называть, он сбежал из страны, один блогер. Вот этот вот чудак, который нецензурной бранью там какие-то песенки сочиняет, он кумир молодежи. Ну, это что такое? Потому что к ним к молодежи не пришли другие преподаватели», — возмутился лидер либерал-демократов.

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Варвара Кошечкина
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