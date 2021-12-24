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Жириновский пожаловался Путину на Моргенштерна

Лидер ЛДПР Жириновский пожаловался Путину на то, что Моргенштерн стал кумиром молодежи
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал кумиров современной молодежи и пожаловался на них президенту России Владимиру Путину. Об этом политик заявил во время заседания Госсовета и совета по науке и образованию, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Парламентарий посетовал, что многие студенты не воспринимают информацию, которую им пытаются донести преподаватели, и уходят к блогерам.

«Не буду фамилию этого чудака называть, он сбежал из страны, один блогер. Вот этот вот чудак, который нецензурной бранью там какие-то песенки сочиняет, он кумир молодежи. Ну, это что такое? Потому что к ним к молодежи не пришли другие преподаватели», — возмутился лидер либерал-демократов.

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По мнению Жириновского, с новым поколением нужно говорить другим языком, чтобы им было интересно, поэтому он предложил свою кандидатуру в качестве следующего спикера общества «Знание». Путин пообещал рассмотреть возможность выступления Жириновского, так как он, по словам президента, может многое рассказать.

3 июня Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах. Хип-хоп артиста признали виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). В мае полиция провела экспертизы указанных видеокомпозиций и пришла к выводу, что коммуникативная цель артиста в них — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению.

В конце ноября стало известно, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что после выступления Бастрыкина опасается давления правоохранителей на своего доверителя.

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Варвара Кошечкина
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