Бывшего сотрудника Минобороны приговорили к тюрьме за взятку

Бывшего сотрудника Минобороны России в Хабаровске приговорили к восьми годам и четырем месяцам тюремного заключения за взятку в 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщается сайте главного военного следственного управления Следственного комитета России (СКР).

По информации следствия, экс-руководитель федерального предприятия «Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ» Александр Хан с октября 2019 года по март 2020 года получил от гендиректора ООО «Питерская строительная компания» (ПСК) около 2,2 миллиона рублей за заключение контракта и покровительство при его исполнении. Кроме того, в ходе предварительного следствия Хана уволили. Свою вину он не признал.

Хана признали виновным в преступлении, которое предусмотрено частью 6 статьей 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на восемь лет и четыре месяца. Кроме того, он лишается права занимать определенные должности на государственной службе сроком на три года а также штрафа в размере 4,4 миллиона рублей.

Ранее в декабре ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина заподозрили в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей в рамках госконтракта. 9 декабря, Басманный суд Москвы отправил Лопатина под домашний арест.