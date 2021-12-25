Японец удивился ценам на сотовую связь в России и назвал ее «Wi-Fi раем»

Житель Японии удивился доступным ценам на сотовую связь и интернет в России и назвал их обескураживающими в публикации на портале Yahoo News Japan.

Как отметил автор, цены на связь в России не превышают четверть от средней стоимости в Европе. Кроме того, на рынок телекоммуникаций вышли банки, которые предлагают еще более дешевые услуги. Кроме того, в России, в отличие от Японии, сменить тарифный план проще, так как это происходит моментально.

Японец также подчеркнул, что в России бесплатный Wi-Fi доступен в ресторанах, торговых центрах, в общественном транспорте, включая метро, и во многих других общественных местах. «Wi-Fi можно подключить, не выходя из дома, поэтому мобильный интернет практически не расходуется», — добавил он, отметив, что поэтому проблем с дешевыми тарифными планами на мобильную связь не возникает. «По этой причине Россию можно назвать Wi-Fi раем», — заключил автор.

В ноябре абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в России подорожала впервые за год. При этом отмечалось, что в России услуги связи являются одними из самых доступных в мире.