28-летнего бойца MMA убило взрывом на основной работе

Американского профессионального бойца смешанного стиля (MMA) Джесси Хенри убило взрывом на основной работе — спортсмен был пожарным. Об этом сообщает MMA Junkie.

28-летний Хенри занимался шиной пожарной машины. Внезапно покрышка взорвалась: американец получил сильный ушиб головы. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Как утверждают родственники Хенри, боец погиб из-за того, что при взрыве об его голову ударился датчик давления в шине. У спортсмена осталась девятилетняя дочь.

Хенри — бывший военный. Помимо участия в поединках по правилам MMA, он служил в пожарном отделении. В ноябре он дебютировал в профессиональных MMA, проведя бой в луизианском промоушене American Kombat Alliance (AKA). На его счету две победы при двух поражениях в профессионалах.