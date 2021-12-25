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Спорт

28-летнего бойца MMA убило взрывом на основной работе

28-летний боец MMA Джесси Генри погиб от взрыва шины пожарной машины

Фото: American Kombat Alliance / Youtube

Американского профессионального бойца смешанного стиля (MMA) Джесси Хенри убило взрывом на основной работе — спортсмен был пожарным. Об этом сообщает MMA Junkie.

28-летний Хенри занимался шиной пожарной машины. Внезапно покрышка взорвалась: американец получил сильный ушиб головы. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Как утверждают родственники Хенри, боец погиб из-за того, что при взрыве об его голову ударился датчик давления в шине. У спортсмена осталась девятилетняя дочь.

Хенри — бывший военный. Помимо участия в поединках по правилам MMA, он служил в пожарном отделении. В ноябре он дебютировал в профессиональных MMA, проведя бой в луизианском промоушене American Kombat Alliance (AKA). На его счету две победы при двух поражениях в профессионалах.

Николай Костюков
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