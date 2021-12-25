Более 80 российских школьников отправили лечиться в санаторий после отравления

Более 80 воспитанников Тувинского кадетского корпуса направлены на санаторно-курортное лечение в Хакасию. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об отправке детей из школы-интерната в Хакасию было принято после того, как их выписали из инфекционной больницы республики. Курс лечения продлится до 14 января.

Ранее сообщалось, что выявленный в капустном салате золотистый стафилококк мог стать причиной массового отравления детей в школе-интернате «Тувинский кадетский корпус». Исполняющий обязанности министра образования Тувы Алексей Храмцов заверил, что во всех школах проверят организацию питания.

