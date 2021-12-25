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Российский канатоходец упал во время циркового представления

В Тюмени артист цирка упал с каната и сломал обе ноги

В цирке в Тюмени канатоходец упал во время представления и сломал обе ноги. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу, 25 декабря, в сети появилось видео с циркового представления: на кадрах видно, как артист цирка с напарницей на плечах пытается пройти по канату на высоте, но в какой-то момент теряет равновесие и падает вниз. Девушку от падения спасла страховка, а вот канатоходец выполнял опасный трюк без нее.

Мужчина был госпитализирован с переломом обеих ног.

Ранее сообщалось, что актер Большого театра Евгений Кулеш погиб во время представления. На мужчину упали декорации, придавив ему шею.

Евгения Черкасова
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