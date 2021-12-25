Иран заявил о частичном погашении долга перед Россией за АЭС

Строительство Россией первого энергоблока АЭС в Бушере полностью оплачено. Таким образом на соответствующий вопрос в интервью РИА Новости ответил вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами.

Вместе с тем он рассказал, что речь идет только о частичном погашении долгов. Строительство второго и третьего энергоблоков станции отстает от графика примерно на два года, и за них задолженность перед Москвой у Тегерана имеется.

По словам Эслами, сумма долгов определена, власти Ирана уже почти сбалансировали их с учетом финансовых условий. От «Росатома» Тегеран ожидает, что компания ускорит реализацию проекта после выплаты аванса за три года.

В августе российский посол Леван Джагарян указывал, что Москва и Тегеран обсуждают долг размером 500 миллионов долларов. Задержка произошла из-за того, что санкции США привели к блокировке средств Ирана в банках Японии и Южной Кореи.

Эслами подчеркнул, что Иран извлек уроки из заморозки средств в зарубежных банках, но считает санкции, введенные США, жестокими, бесчеловечными и незаконными, так как они лишили страну части достигнутого после революции 1979 года.

В том же интервью Эслами указал, что власти Ирана не станут превышать уровень обогащения урана в 60 процентов даже в случае провала переговоров в Вене по снятию санкций.