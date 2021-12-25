Иран раскрыл планы по обогащению урана

Вице-президент ИРИ, глава Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами раскрыл планы по обогащению урана. По его словам, власти Ирана не собираются превышать уровень насыщения в 60 процентов, сообщает РИА Новости.

Иран отказался превышать уровень обогащения урана в 60 процентов, даже если переговорщики в Вене не придут к соглашению, а Вашингтон не вернется в СВПД и снимет санкции с Тегерана. «Нет», — ответил Эслами на соответствующий вопрос.

«Все наши цели по части обогащения урана заключаются в удовлетворении наших промышленных, производственных потребностей, а также потребностей наших потребителей в тех товарах, которые нужны нашей стране и нашему населению сегодня. Вся наша атомная деятельность проходит в рамках соглашений, уставов и постановлений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — подчеркнул глава ОАЭИ.

Ранее МАГАТЭ подтвердило обогащение урана до 60 процентов на ядерном объекте в иранском городе Натанз. Власти станы заявили, что уровень обогащения вырабатываемого UF6 составляет 55,3 процента.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Она подразумевала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года экс-президент США Трамп заявил о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана.