МАГАТЭ подтвердило обогащение урана до 60 процентов в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало обогащения урана до 60 процентов на ядерном объекте в иранском городе Натанз. Об этом сообщает Reuters.

«Агентство сегодня подтвердило, что Иран начал производство UF6 (гексафторида урана) с обогащением до 60 процентов», — говорится в заявлении.

Помимо этого, Reuters ссылается на конфиденциальный отчет МАГАТЭ. В нем говорится, что, по словам Ирана, уровень обогащения UF6, производимого на объекте, составляет 55,3 процента. Агентство взяло образец обогащенного урана для независимой проверки.

Иран заявил о намерении обогащать уран до 60 процентов после диверсии на ядерном объекте в Натанзе, которая произошла 11 апреля. Сообщалось, что мощный взрыв привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг.

В Иране инцидент сочли терактом, но оценили нанесенный им ущерб как незначительный. По словам властей, авария не привела к приостановке обогащения урана, а поврежденное оборудование вскоре заменят на новое.