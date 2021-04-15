Иран оценил свою способность создать ядерное оружие

Иран может хоть сейчас приступить к обогащению урана до 90 процентов, но не стремится создать ядерное оружие. Так на опасения о способности Ирана разработать собственную ядерную бомбу отреагировал президент страны Хасан Роухани, его слова приводит агентство IRNA.

Роухани отметил, что готов вернуться к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если остальные стороны, включая США, также начнут придерживаться соглашения. Вместе с тем он назвал напрасными опасения, что Иран может решиться на обогащение урана до 90 процентов, чего будет достаточно для создания ядерного оружия.

Накануне замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Иран начнет обогащать уран до 60 процентов после диверсии на ядерном объекте в Натанзе, которая произошла 11 апреля. Сообщалось, что мощный взрыв привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг. В Иране инцидент сочли терактом, но оценили нанесенный им ущерб как незначительный. По словам властей, авария не привела к приостановке обогащения урана, а поврежденное оборудование вскоре заменят на новое.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.