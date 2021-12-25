В Московской области ФСБ задержала начальника противопожарной службы за взятку в 450 тысяч рублей — за эту сумму он обязался выдать положительный результат проверки предприятия на предмет безопасности. Об этом «Ленте.ру» в субботу, 25 декабря, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По данным ведомства, речь идет о начальнике федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы Испытательная пожарная лаборатория» по Московской области.

Он получил от представителя некоторой организации 450 тысяч рублей за положительное заключение проверки пожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» УК РФ. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

В отношении представителя организации, который был пойман на передаче денег, возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Ему грозит лишение свободы на аналогичный срок. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения обоим фигурантам дела.