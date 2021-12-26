Неизвестные ограбили банк в Уфе

Полиция разыскивает двух неизвестных, которые ограбили банк на улице Цурюпы в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, передает РИА Новости.

Угрожая предметом, похожим на пистолет, нападавшие похитили деньги и скрылись. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

По данным Telegram-канала SHOT, злоумышленники украли более 4 миллионов рублей. Как утверждает канал, перед нападением грабители заходили в помещение банка два раза.

14 декабря вооруженный пистолетом россиянин ограбил банк в Екатеринбурге на 10 миллионов рублей. Скрывавший лицо под кофтой мужчина ростом около 185 сантиметров вошел в отделение банка на улице Декабристов и произвел предупредительный выстрел. Забрав деньги у сотрудников банка, он скрылся. На грабителе в момент нападения была длинная черная куртка с капюшоном.