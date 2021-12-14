В Екатеринбурге вооруженный пистолетом россиянин ограбил банк на 10 миллионов рублей. Об этом во вторник, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

Как установили полицейские, вечером 14 декабря скрывавший лицо под кофтой мужчина ростом около 185 сантиметров вошел в отделение банка на улице Декабристов и произвел предупредительный выстрел. Забрав деньги у сотрудников банка, он скрылся. На грабителе в момент нападения была длинная черная куртка с капюшоном.

Злоумышленник точно рассчитал время для грабежа — банковское отделение закрывалось, и посетителей в это время в служебных помещениях не было. Сыщики внимательно изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят опрос свидетелей. Ведутся активные оперативно-разыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой с применением оружия») УК РФ.

30 ноября сообщалось, что преступники ограбили ночью банк Екатеринбурга, так как сотрудник ЧОП не заметил их.