Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Китайцы перечислили пять самых грязных мест в доме

Китайские пользователи назвали холодильник и стиральную машину самыми грязными в доме

Фото: Shutterstock

Пользователи китайского портала WeChat перечислили пять самых грязных мест в доме. Они утверждают, что это холодильник, стиральная машина, кондиционер, насадка для душа и вытяжка.

В материале говорится, что на одном квадратном сантиметре в холодильнике находятся в среднем 11,4 миллиона бактерий, что намного больше, чем на унитазе. Они встречаются в сырой свинине, недопитом молоке, рыбе, фруктах и овощах. Кишечная палочка и золотистый стафилококк могут быть в полуфабрикатах, тортах и замороженных пельменях.

Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР в рамках эксперимента обнаружил на 80 процентах стиральных машин общее количество бактерий, превышающее стандартное.

Кроме того, специалисты утверждают, что если не чистить душевую насадку, то бактерии из нее могут попасть в организм вместе с водой и вызвать диарею.

Ранее ученые Пекинского университета аэронавтики и астронавтики назвали банан самым радиоактивным фруктом. В нем содержится калий-40 — радиоактивный изотоп химического элемента, который является крупнейшим естественным источником ионизирующего излучения. При этом бананы не опасны для человека, поскольку содержание калия-40 в них минимальное.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ответных мерах России на расширение НАТО
Депутат назвал российские города-цели украинских войск в случае вторжения
Курящим россиянам пригрозили штрафом
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию
Китайцы перечислили пять самых грязных мест в доме
Умер лауреат Нобелевской премии мира
В Совфеде назвали условие сохранения СССР в 1991 году
UFC представил лучшие нокауты 2021 года
В России выявили 23 721 новый случай коронавируса
ДНР обвинила Украину в ракетном обстреле Горловки
В США указали на способную привести к войне черту Зеленского и его окружения
Назван срок начала выдачи электронных паспортов россиянам
ОМОН разогнал гей-вечеринку в российском городе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter