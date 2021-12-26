Китайцы перечислили пять самых грязных мест в доме

Пользователи китайского портала WeChat перечислили пять самых грязных мест в доме. Они утверждают, что это холодильник, стиральная машина, кондиционер, насадка для душа и вытяжка.

В материале говорится, что на одном квадратном сантиметре в холодильнике находятся в среднем 11,4 миллиона бактерий, что намного больше, чем на унитазе. Они встречаются в сырой свинине, недопитом молоке, рыбе, фруктах и овощах. Кишечная палочка и золотистый стафилококк могут быть в полуфабрикатах, тортах и замороженных пельменях.

Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР в рамках эксперимента обнаружил на 80 процентах стиральных машин общее количество бактерий, превышающее стандартное.

Кроме того, специалисты утверждают, что если не чистить душевую насадку, то бактерии из нее могут попасть в организм вместе с водой и вызвать диарею.

Ранее ученые Пекинского университета аэронавтики и астронавтики назвали банан самым радиоактивным фруктом. В нем содержится калий-40 — радиоактивный изотоп химического элемента, который является крупнейшим естественным источником ионизирующего излучения. При этом бананы не опасны для человека, поскольку содержание калия-40 в них минимальное.