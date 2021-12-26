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Умер бывший шеф-редактор журнала Tatler

Бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин умер на 46-м году жизни
Эдуард Дорожкин

Эдуард Дорожкин. Фото: Facebook

Бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин умер на 46-м году жизни. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила в Facebook его коллега Анетта Решетова.

«Эдуарда больше нет. (...) И в это невозможно поверить», — написала Решетова.

На сайте журнала также появилась информация о смерти Дорожкина. Причина не называется.

Дорожкин писал для газеты «Ведомости», а также занимал должность шеф-редактора в журналах Tatler и L'Officiel. После этого он возглавил газеты «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life».

6 декабря умер известный журналист, главный редактор издания Royal Cheese Василий Быков. Причина смерти Быкова, а также время и место прощания с ним не уточнялись. Журналист был экспертом в сфере гастрономии в Москве. В своих статьях он освещал жизнь столичных баров и ресторанов.

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Марина Совина
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