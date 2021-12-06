Умер известный российский журналист

Умер известный журналист, главный редактор издания Royal Cheese Василий Быков. Об этом сообщила в Telegram ведущая Ксения Собчак.

«Умер журналист Вася Быков», — написала она.

Причины смерти Быкова, а также время и места прощания с российским журналистом не уточняются.

На новость о смерти журналиста отреагировали его друзья в Facebook.

«Знал его почти 20 лет, и больше четырех из них проработали вместе в журнале. Вася был весел, благодушен, легок на подъем, любил жизнь и наслаждался ею в полной мере. Таким он был, таким он и остался в наших сердцах», — написал на странице Быкова журналист Александр Пигарев.

«Вася, ты был невероятный кладезь легенд гастрономической жизни. Покойся с миром. Буду скучать по твоему острому глазу», — добавила коллега Быкова Наталия Сафронова.

Быков был экспертом в сфере гастрономии в Москве. В своих статьях журналист освещал жизнь столичных баров и ресторанов.