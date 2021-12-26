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В России разбился ехавший в ДНР микроавтобус

Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП с ехавшим в Донецк микроавтобусом

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Ростовской области разбился микроавтобус, ехавший из Москвы в Донецк. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщил в Telegram-канале глава администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кулемзин.

ДТП случилось в пять утра. Водитель Mercedes Vito не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. «В результате аварии погибли три человека, пострадали шесть человек. Среди погибших — двое дончан, все пострадавшие также жители Донецка», — написал Кулемзин.

Ранее сообщалось, что в России случилось ДТП с участием 30 автомобилей. Пострадали пять человек, еще один погиб. Авария произошла в Башкирии, на 49-м километре автодороги УфаОренбург. Согласно предварительной информации, причиной стали неблагоприятные погодные условия.

«На данный момент один человек в тяжелой степени тяжести, четверо — средней тяжести, идет диагностический процесс», — уточнили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

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Алевтина Запольская
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