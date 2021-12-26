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Жителей района Кубани призвали эвакуироваться из-за наводнения

Жителей Крымского района Кубани призвали эвакуироваться из-за подъема воды в реке Абин

Фото: krymsk-region.ru

Жителей Мерчанского сельского поселения в Кубанском районе Краснодарского края призвали собрать документы, необходимые вещи и эвакуироваться. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-службе правительства района.

Это связано с тем, что вода в реке Абин прибывает. Уточняется, что ближайший эвакопункт находится в школе села Мерчанского. В пресс-службе отметили, что на улицах дежурят спасатели.

Глава Крымского района Сергей Лесь в своем Telegram-канале сообщил, что все оперативные службы района действуют в режиме повышенной готовности. Он также добавил, что по прогнозам 26 декабря в регионе ожидаются дожди и сильный ветер. ⠀

В июле из-за подтоплений в шести муниципалитетах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ксения Назарова
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