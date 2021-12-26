Власти Владивостока оценили опасность трещины в мосту из-за аномальных морозов

Трещина в Рудневском мосту во Владивостоке не приведет к обрушению конструкции. Так опасность трещины, образовавшейся из-за аномальных морозов, оценили власти города по результатам проведенной проверки, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что специалисты городского управления дорогами и благоустройства, а также представители компании-строителя, выехавшие на место происшествия, не обнаружили никаких повреждений в конструктивных элементах и опорах моста. «Никаких разрушений и деформаций, влияющих на надежность сооружения, не выявлено», — отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что у Рудневского моста во Владивостоке разошлись деформационные швы, из-за чего на нем образовалась трещина во всю проезжую часть. Отмечалось, что в настоящее время на месте работают специалисты управления дорог и благоустройства. Вице-мэр Николай Зайцев также выехал на место происшествия.

В конце декабря Приморский край столкнулся с аномальными морозами. 25 декабря во Владивостоке был зафиксирован рекорд за всю историю наблюдений — столбик термометра упал ниже 26 градусов, а в пригороде города — ниже 30 градусов. Из-за аномального похолодания в крае было объявлено штормовое предупреждение.