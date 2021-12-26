Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Власти Владивостока оценили опасность трещины в мосту из-за аномальных морозов

Мэрия Владивостока: трещина в Рудневском мосту не приведет к обрушению конструкции

Фото: @dps_vl

Трещина в Рудневском мосту во Владивостоке не приведет к обрушению конструкции. Так опасность трещины, образовавшейся из-за аномальных морозов, оценили власти города по результатам проведенной проверки, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что специалисты городского управления дорогами и благоустройства, а также представители компании-строителя, выехавшие на место происшествия, не обнаружили никаких повреждений в конструктивных элементах и опорах моста. «Никаких разрушений и деформаций, влияющих на надежность сооружения, не выявлено», — отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что у Рудневского моста во Владивостоке разошлись деформационные швы, из-за чего на нем образовалась трещина во всю проезжую часть. Отмечалось, что в настоящее время на месте работают специалисты управления дорог и благоустройства. Вице-мэр Николай Зайцев также выехал на место происшествия.

В конце декабря Приморский край столкнулся с аномальными морозами. 25 декабря во Владивостоке был зафиксирован рекорд за всю историю наблюдений — столбик термометра упал ниже 26 градусов, а в пригороде города — ниже 30 градусов. Из-за аномального похолодания в крае было объявлено штормовое предупреждение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на заявление о начале «возвращения» Кубани Украине
На Украине назвали условие встречи Путина и Зеленского
Россиянин связал демонтаж телефонных автоматов в Москве с выходом «Матрицы»
Паук залез на ногу министру во время пресс-конференции
Кадыров ответил на сообщения о похищениях родственников его критиков
Россиян возмутил сбитый на улицах Москвы курьер на велосипеде
Член СПЧ объяснил слова об опасном эксперименте над девятилетней студенткой МГУ
Кадыров ответил на вопрос о назначении женщины на пост главы Чечни
Тарасова выбрала между Плющенко и Тутберидзе
Жириновский призвал полностью присоединить Украину к России
Захарова посоветовала США начать с себя борьбу с мировой коррупцией
Следствие попросило заменить Хованскому арест на запрет определенных действий
Заявивший об избиении сотрудниками Росгвардии россиянин пропал
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter