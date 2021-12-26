Названы четыре косвенных признака высокого холестерина

У высокого холестерина нет очевидных симптомов, однако существует четыре косвенных признака, по которым можно предположить о его завышенном уровне в организме человека. Их назвала британский врач Дебора Ли (Deborah Lee), передает Daily Express.

Первый признак, который назвала Ли, — сероватые или белесые отложения на роговичной дуге. Это естественно для людей старше 45 лет, однако у более молодых он может указывать на высокий холестерин.

Второй признак — желтоватые отложения жира под кожей на внутренних сторонах верхнего и нижнего век, а также в области носа, как правило, симметричные. При этом иногда такие отложения могут возникать на суставах пальцев, коленях, пяточном сухожилии или сухожилиях ног.

Третий признак — деформация кисти руки, называемая контрактура Дюпюитрена. При таком состоянии происходит усиление напряжения сухожилий в безымянном пальце и мизинце, в связи с чем их становится невозможно разогнуть. Этот симптом также характерен при курении, употреблении алкоголя и сахарном диабете, уточнила Ли.

Четвертый признак — плохо прощупываемый пульс в конечностях. При прослушивании закупоренной артерии через стетоскоп врач может услышать шумы. При таком состоянии также возможны шумы в сердце.

Ранее диетолог Эми Гудсон (Amy Goodson) рассказала, что на уровень холестерина влияет множество факторов, таких как диета, курение, физические упражнения, возраст и генетика. Она рекомендовала следить за питанием, особенно после 50 лет, и употреблять растворимую клетчатку. Гудсон также рекомендовала есть кашу на завтрак, перекусывать миндалем и яблоком, всегда посыпать семенами хлопья или йогурт и добавлять бобы к обеду.

