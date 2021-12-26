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Американец позвонил Байдену, оскорбил его и назвал произошедшее шуткой

Оскорбивший президента США Байдена по телефону американец объяснил свой поступок шуткой
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Отец четверых детей Джаред Шмек позвонил на прямую линию с президентом США Джо Байденом и оскорбил его. Позже американец назвал произошедшее шуткой, сообщает газета The Oregonian.

Оскорбивший президента по телефону Шмек заявил, что не хотел быть грубым. «Я ничего не имею против господина Байдена, но я расстроен, потому что считаю, что он мог бы лучше делать свою работу», — объяснил свой поступок он. Американец сообщил, что на него нападают за то, что он воспользовался своей свободой слова.

Ранее во время традиционного общения лидера страны с молодежью Шмек поприветствовал Байдена и первую леди Джилл Байден: «Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон!». Такую фразу противники американского президента используют вместо нецензурного ругательства. По реакции Байдена не было ясно, знал ли значение этой фразы, однако сидевшая рядом его супруга посмеялась, а затем закатила глаза.

Марина Совина
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