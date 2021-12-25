Американский военный пошутил над Байденом в прямом эфире

Американский военный пошутил над президентом США Джо Байденом во время общения главы государства с представителями Командования воздушно-космической обороны Северной Америки в прямом эфире. Об этом сообщает New York Post.

В США традиционно транслируются телефонные звонки президента сотрудникам военных ведомств. В этот раз после разговора один из военных поздравил Байдена и его супругу с наступающим Рождеством.

«Счастливого Рождества и вперед, Брэндон», — в шутку сказал мужчина. На что президент ответил: «Согласен, вперед, Брэндон». По реакции Байдена не было ясно, знал ли значение этой фразы, однако сидевшая рядом Джилл Байден посмеялась, а затем закатила глаза.

Фраза «Вперед, Брэндон» появилась во время октябрьских гонок NASCAR в Алабаме и стала крылатой. Во время интервью участника гонок по имени Брэндон болельщики начали кричать «к черту Байдена», а репортер, которая брала интервью, сказала телезрителям, что фанаты скандируют «вперед, Брэндон». С того момента эта фраза стала использоваться в качестве цензурной версии ругательства в адрес президента Америки.

Ранее сообщалось, что в среду, 22 декабря, Байден сдал ПЦР-тест. Он показал отрицательный результат, несмотря на недавний контакт лидера страны с заразившимся коронавирусной инфекцией.