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В Белом доме рассказали о результатах анализов Байдена

Белый дом: ПЦР-тест президента Байдена показал отрицательный результат
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Белом доме рассказали о результате анализа на коронавирус президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в среду, 22 декабря, Байден сдал ПЦР-тест. Он показал отрицательный результат, несмотря на недавний контакт лидера страны с заразившимся коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что один из сотрудников Белого дома, тесно контактировавший в пятницу, 17 декабря, с президентом, заразился COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что Байден сдавал тест в воскресенье и в понедельник, оба результата отрицательные, поэтому президент не будет уходить на карантин.

Марина Совина
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