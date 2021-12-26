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Ближайший соратник Ельцина рассказал о намеренно разваленном СССР

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов: СССР погубили сознательно
Руслан Хасбулатов

Руслан Хасбулатов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Последний председатель Верховного Совета (ВС) РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов заявил об отсутствии реальных предпосылок к распаду Советского Союза. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, страну намеренно развалили, чтобы не дать СССР адаптироваться к меняющимся условиям. Сторонников же идеи о том, что социализм был нереформируемым, политик обвинил в незнании законов больших социальных систем.

«Сам по себе СССР пал, что ли? Нет, конечно, не могла погибнуть эта система. Она была настолько большая, настолько величественная и грандиозная. Конечно, она была погублена сознательно», — резюмировал Хасбулатов.

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Ранее Руслан Хасбулатов в разговоре с «Лентой.ру» признал свою вину в развале Союза. По его словам, наибольший урон Союзу нанесло само руководство государства. «Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству», — заявил он.

По словам Хасбулатова, Союз добила борьба за власть между Горбачевым и Ельциным, а не действия Запада. «Это все их тщеславие. Никакого отношения к интересам народа их борьба не имела», — добавил он.

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что западные элиты напрямую причастны к развалу СССР. При этом он указал на то, что бывший министр обороны США Дик Чейни считал его «неисправимым коммунистом» и предпочитал иметь дела с Борисом Ельциным.

Марина Совина
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