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Полюбившие макияж россияне назвали причину своего выбора

Российские мужчины-блогеры объяснили причину, по которой они начали носить мейкап

Фото: Raphael Lovaski / Unsplash

Российские мужчины-блогеры назвали причину, по которой они полюбили носить макияж. Мыслями на эту тему они поделились в беседе с «Лентой.ру».

В частности, инфлюэнсер Владислав Миров, аудитория которого в Instagram превышает 1,5 миллиона человек, признался, что впервые заинтересовался мейкапом в подростковом возрасте. В тот момент он серьезно увлекся гримом и повторял на себе образы киногероев.

По словам Мирова, позднее у него появились проблемы с кожей, которые он скрывал с помощью тонального средства. «Я жил только с мамой, и без отца было сложно понять, что мне можно делать, а чего нельзя. Это во многом повлияло на мое не совсем обычное хобби», — признался он и добавил, что продолжил делать макияж, так как завел свой блог.

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В то же время начинающий блогер Александр объяснил, что на увлечение мейкапом его вдохновили популярные визажисты, бьюти-инфлюэнсеры дрэг-культура и западные знаменитости. «Лично мне косметика помогает реализоваться в жизни. Она повышает не только самооценку, но и настроение», — подчеркнул мужчина.

Собеседник издания Матвей, в свою очередь, рассказал, что всегда был творческим человеком и любил рисовать, поэтому в 2020 году решил попробовать сделать свой первый макияж. Россиянин признался, что применяет свои навыки в финансовой сфере, зарабатывая деньги на необычном хобби.

В ноябре сообщалось, что мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях. Например, манекенщик агентства Next Уильям Эрнулт появился на красной ковровой дорожке черных лонгсливе, вельветовом пиджаке, плиссированной юбке длины миди из кожи и грубых ботинках. Британский певец Олли Александер, в свою очередь, предстал перед папарацци в полупрозрачном платье с разноцветным принтом.

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Майя Пономаренко
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