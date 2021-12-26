Ребенок родился «вывернутым наизнанку» из-за редкого заболевания

Ребенок в английском городе Бьюри, графство Большой Манчестер, родился «вывернутым наизнанку» из-за редкого заболевания. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летней Эшли Фаулер на 12-й неделе беременности сообщили, что ее первый ребенок родится с гастрошизисом — редким врожденным дефектом, при котором через расщелину из брюшной полости выпадают петли кишечника и другие внутренние органы.

Увидев изображения, полученные в результате сканирования во время беременности, женщина была в ужасе. Она не знала о существовании такого отклонения, но, судя по изображению, кишечник ребенка был снаружи его тела.

Рожать англичанке пришлось в специализированной больнице. Сначала врачи хотели провести обычные роды, но позже приняли решение провести пациентке кесарево сечение. Сразу после родов ребенка поместили в инкубатор и унесли. «Его органы сложили в пакет во избежание высыхания, замерзания или заражения», — рассказала англичанка.

Женщина сомневается, что ребенок испытывал боль, потому когда она увидела его впервые, он лежал в инкубаторе, был весь завернут и выглядел счастливым. Мать не смогла подержать сына на руках. Поначалу мальчика кормили через катетер прямо в сердце.

Несмотря на то что женщина была морально подготовлена, после родов она была поражена. Ее сыну Коа пришлось провести три недели в больнице после появления на свет. Врачи провели ему хирургическую операцию. Каждый день Фаулер приходилось преодолевать часовой путь до больницы, чтобы находиться рядом с сыном. Другие члены семьи не могли навещать ребенка из-за введенных в связи с пандемией COVID-19 ограничений.

Сейчас новорожденному пять недель. Он живет в доме вместе с матерью и отцом. «Он дома и чувствует себя хорошо. Он оказался дома гораздо быстрее, чем мы ожидали. Мы назвали его Коа, что по-гавайски значит «боец» или «борец», — пояснила Фаулер.

Сейчас родителей мальчика больше всего беспокоит его вес, так как из-за того, что его кишечник находится снаружи тела, он не мог ничего есть в первую неделю. Мальчика кормили через катетер.

«Три или четыре дня он был на морфине, после этого ему назначили парацетамол», — отметила мать мальчика. Англичанка благодарна врачам за проделанную работу.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Канза осталась без пупка из-за редкого врожденного дефекта и научилась принимать себя такой, какая она есть. Женщина страдает из-за редкого врожденного дефекта, который называется омфалоцеле, или пуповинная грыжа.