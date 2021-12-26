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МВД Кубани проверят после жалоб на пытки обнаруженного обезглавленным мужчины

МВД Кубани проверят после жалоб на пытки жителя, тело которого нашли обезглавленным

Фото: Depositphotos

В МВД Краснодарского края началась служебная проверка после жалоб на пытки от жителя Адлера Евгения Ипатова, тело которого впоследствии обнаружили обезглавленным. Об этом изданию «Подъем» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Из ответа МВД следует, что в интернете была обнаружена публикация «о якобы совершенных сотрудниками полиции противоправных действиях в отношении подозреваемого в совершении кражи у пенсионеров». В нем также сказано, что в сентябре 2021 года в УВД Сочи поступило сообщение о краже 60 тысяч рублей из частного дома, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина, возможно, причастный к преступлению. Его доставили в отделение полиции. «С ним проведены необходимые следственные мероприятия, после чего мужчина был отпущен», — заключили в МВД.

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Видео Ипатова о пытках 25 декабря опубликовала «Новая газета» — ролик изданию передал друг погибшего. На записи мужчина объяснил, что работал электромонтажником и разместил объявление о своих услугах в интернете. 22 сентября ему позвонили и попросили починить неработающие розетки. Когда мужчина приехал на вызов, его встретили полицейские и заявили, что он «любит воровать деньги у бабушек». После этого, по словам Ипатова, его задержали.

Ипатов рассказал, что его привезли в отдел полиции на Макаренко, жестко вытащили из машины, поволокли по коридору и уронили на пол, после чего начали бить по рукам, ребрам почкам и ноге в течение приблизительно получаса. По его словам, от него требовали признания в краже 60 тысяч рублей у родственников полицейского.

После произошедшего Ипатов снял комнату в частном доме под чужим именем. Хозяйка дома рассказала, что через несколько дней она зашла в его комнату и «увидела везде кровь». 29 сентября его тело без головы нашли на перегоне Хоста-Адлер, родственники узнали о его смерти 19 октября.

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Майя Гавашели
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