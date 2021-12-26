Путин заявил о «накачивании оружием» соседа России

Президент России Владимир Путин заявил, что существуют опасения по поводу того, как мировое сообщество будет реагировать на политику России. В частности, есть вероятность угрозы с территории соседних стран. Об этом президент заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин», которая доступна на сайте «Смотрим».

Глава государства отметил, что Россию «приперли», что дальше двигаться некуда. Он привел в пример ситуацию, при которой на Украине могут поставить ракетные системы. «Четыре-пять минут подлетного времени до Москвы. Куда же нам теперь двигаться?» — сказал Путин.

«Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров и ничего не делать, кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения и наращивать угрозу для Российской Федерации. С которыми мы должны чего-то делать, как-то жить», — заявил президент.

Ранее Путин высказался об ответных мерах России на расширение НАТО. Глава государства отметил, что они могут быть самыми разными, но зависят от того, какие предложения сделают российские военные эксперты. Он добавил также, что Кремль уже озвучил США и НАТО свои предложения по гарантиям стратегической безопасности, направленные на то, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.

