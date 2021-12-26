Путин высказался об ответных мерах России на расширение НАТО

Президент России Владимир Путин высказался об ответных мерах на расширение Североатлантического альянса (НАТО) на восток в интервью ведущему программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину. Об этом в воскресенье, 26 декабря, пишут «Вести» в своем Telegram-канале.

Глава государства отметил, что они могут быть самыми разными, но зависят от того, какие предложения сделают российские военные эксперты. Он добавил также, что Кремль уже озвучил США и НАТО свои предложения по гарантиям стратегической безопасности, направленные на то, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.

Путин подчеркнул, что предложения были озвучены не для того, чтобы «что-то забаллотировать и что-то прекратить».

17 декабря Министерство иностранных дел России представило проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. В них отмечается, что альянс не должен создавать военные базы на территориях бывших республик СССР, не входящих в НАТО. Вашингтон также призвали не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что расширение НАТО на восток в настоящее время является одной из самых серьезных проблем.