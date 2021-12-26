Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин высказался об ответных мерах России на расширение НАТО

Президент Путин: ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин высказался об ответных мерах на расширение Североатлантического альянса (НАТО) на восток в интервью ведущему программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину. Об этом в воскресенье, 26 декабря, пишут «Вести» в своем Telegram-канале.

Глава государства отметил, что они могут быть самыми разными, но зависят от того, какие предложения сделают российские военные эксперты. Он добавил также, что Кремль уже озвучил США и НАТО свои предложения по гарантиям стратегической безопасности, направленные на то, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.

Путин подчеркнул, что предложения были озвучены не для того, чтобы «что-то забаллотировать и что-то прекратить».

17 декабря Министерство иностранных дел России представило проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. В них отмечается, что альянс не должен создавать военные базы на территориях бывших республик СССР, не входящих в НАТО. Вашингтон также призвали не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что расширение НАТО на восток в настоящее время является одной из самых серьезных проблем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ответных мерах России на расширение НАТО
Депутат назвал российские города-цели украинских войск в случае вторжения
Курящим россиянам пригрозили штрафом
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию
Китайцы перечислили пять самых грязных мест в доме
Умер лауреат Нобелевской премии мира
В Совфеде назвали условие сохранения СССР в 1991 году
UFC представил лучшие нокауты 2021 года
В России выявили 23 721 новый случай коронавируса
ДНР обвинила Украину в ракетном обстреле Горловки
В США указали на способную привести к войне черту Зеленского и его окружения
Назван срок начала выдачи электронных паспортов россиянам
ОМОН разогнал гей-вечеринку в российском городе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter