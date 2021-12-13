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В МИД оценили перспективы отношений России и США

Замглавы МИД Рябков: перспектива улучшения отношения РФ и США непредсказуема
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Известиям» оценил перспективы улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, восстановление работы дипломатических миссий двух стран, ситуацию вокруг Украины и последствия расширения НАТО на восток.

Однобокая негативная предсказуемость есть, а вот в части какой-то перспективы улучшения отношений все совершенно непредсказуемо. Это печальный вывод по итогам долгого пути, который мы прошли и с нынешней администрацией, и с Трампом, и с Обамой. Проблемы начались не вчера

Сергей Рябковзамглавы МИД России

Дипломат отметил, что это связано со стремлением США вмешиваться и навязывать России собственные подходы и отрицать страну как фактор международной жизни. Он не рискнул давать оптимистический прогнозов относительно нормализации отношений, однако подчеркнул, что в текущей ситуации Москва готова к негативным сценариям.

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Рябков добавил, что конструктивный диалог идет по двум направлениям, это стратегическая стабильность и кибербезопасность, но говорить о значимых и прорывных решениях в этих сферах пока преждевременно. По его словам, Россия будет работать с Соединенными Штатами там, где они готовы прислушиваться к здравому смыслу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на данный момент нет четкого понимания структуры для переговоров по основным вопросам России и США и того, кто будет задействован. По его словам, власти не хотели бы забегать вперед и концентрируются на подготовке ключевых тезисов концептуальной позиции Москвы.

Визовые переговоры с США

Рябков также рассказал о переговорах по визовым вопросам с США и перспективах прогресса в этой сфере. По его словам, Вашингтон не желает принимать очевидные и простые решения, то есть направить в Россию необходимый персонал в рамках давно существующей квоты, чтобы восстановить нормальное обслуживание российских граждан.

Замглавы МИД добавил, что вместо этого выдвигаются абсурдные обвинения в том, что Москва якобы в чем-то препятствует Соединенным Штатам. Он подчеркнул, что ведомство не может выдавать визы в одностороннем порядке, пока российский дипперсонал не может въехать в Америку.

Это замкнутый порочный круг. Мы давно предложили американцам взаимно обнулить, начать с чистого листа — что называется, открыть ворота и восстановить нормальное функционирование загранучреждений. Вместо этого выдвигаются все новые требования и ультиматумы. Мы вынуждены действовать зеркально

Сергей Рябковзамглавы МИД России

Рябков выразил надежду, что США серьезно отнесутся к многочисленным российским предложениям, после чего можно будет максимально быстро организовать консультации. Однако в настоящее время должного отклика не последовало, добавил он.

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1 декабря

1 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до 1 июля 2022-го территорию РФ покинет еще одна группа сотрудников дипмиссии США в Москве в том случае, если американская сторона не пойдет на компромисс в решение дипломатического кризиса. До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что 27 сотрудников посольства РФ в США вынуждают покинуть страну до 30 января.

Ситуация вокруг Украины

Замглавы МИД объяснил нагнетание ситуации вокруг Украины попыткой Вашингтона расширить сферу влияния и доминировать в этом регионе. Он подчеркнул, что Россия открыто обозначила свои «красные линии», за которые не следует переступать, в частности сигнал президента РФ Владимира Путина о необходимости максимально надежных правовых гарантий безопасности.

По словам Рябкова, совместные «красные линии» России и США невозможны по определению, поскольку у стан разные подходы и приоритеты в евроатлантическом регионе. Одна из совместно прочерченных линий — это тезис о недопущении ядерной войны, который признан Москвой и Вашингтоном и является позитивным фактором в тревожную эпоху международных отношений.

А что касается геополитических «красных линий», то нет — мы здесь соперники, мы оппоненты, и мы даже не будем пытаться предлагать американцам сделать что-то подобное. Мы будем требовать непересечения наших собственных «красных линий», которые мы определяем, исходя из наших национальных интересов

Сергей Рябковзамглавы МИД России

Ранее президент США Джо Байден раскрыл планы США в случае «вторжения» России на Украину. По словам американского лидера, Вашингтон перебросит силы в восточноевропейские страны НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. При этом Байден подчеркнул, что у американского руководства никогда не было планов отправить своих военных на Украину.

Расширение НАТО на восток

Рябков подчеркнул, что расширение НАТО на восток в настоящее время является одной из самых серьезных проблем. Он напомнил, что Североатлантический альянс заявляет о праве любого государства вступать в союзы и защищать собственную безопасность. Дипломат заявил, что такая свобода не может быть абсолютной и заканчивается там, где посягает на права других стран.

По словам замглавы МИД, НАТО нарушает постулат о том, что заключение союзов не должно противоречить безопасности других государств, и Россия будет об этом постоянно напоминать.

Поэтому дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, — это все попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится — последствия для них будут тяжелыми

Сергей Рябковзамглавы МИД России

Рябков указал, что Североатлантический альянс не аргументирует необходимость расширения на восток и пытается отрицать это. Он добавил, что такие решения могут угрожать его собственной безопасности.

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Дипломат также сообщил, что президент США Джо Байден готов к обсуждению сложившейся ситуации. В настоящее время существуют каналы связи, в том числе диалог о стратегической стабильности. Обсуждение будет идти о гарантиях безопасности для Москвы и неперересечении «красных линий».

Замглавы МИД выразил надежду, что итогом станет кардинальное изменение обстановки в вопросах безопасности, в том числе глобальной. Он заключил, что Запад фокусируется на конкретике, в то время как Россия смотрит в будущее на годы и десятилетия вперед.

1 декабря президент России Владимир Путин призвал Североатлантический альянс дать гарантии нерасширения к границам России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы. Она подчеркнула, что стремление превратить страну в плацдарм противостояния с Россией чревато серьезными негативными последствиями, такие действия альянса дестабилизируют военно-политическую обстановку в Европе.

7 декабря президенты Путин и Байден провели разговор по видеосвязи. Он продлился два часа и проходил по специальному каналу видеосвязи. В ходе переговоров российский лидер заявил американскому коллеге о «красных линиях» Москвы — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

Глава американского государства анонсировал встречу НАТО и России, ее дата пока не определена. Приоритетным вопросом повестки станет изучение возможности предоставления России гарантий безопасности по поводу действий Североатлантического альянса.

Марина Совина
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