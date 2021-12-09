В Кремле рассказали о подготовке к дальнейшим переговорам с США

В настоящее время нет четкого понимания структуры для переговоров по основным вопросам России и США и того, кто будет задействован. О подготовке к ним рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, власти не хотели бы забегать вперед. Пока они концентрируются на подготовке ключевых тезисов концептуальной позиции России, которая будет доведена до сведения коллег из США.

Встреча президентов России и США прошел 7 декабря по специальному каналу видеосвязи. Встреча стала пятым контактом глав государств с момента вступления американского лидера Джо Байдена в должность. Одной из основных тем стала напряженность вокруг Украины.

В американском и украинском публичном пространстве с ноября активно обсуждается якобы готовящееся военное вторжение России на Украину зимой 2022 года. В Москве все обвинения отрицают, а также говорят об агрессивной политике НАТО. Российский лидер потребовал от альянса юридических гарантий нерасширения военного блока на восток.

