Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле рассказали о подготовке к дальнейшим переговорам с США

Песков: в настоящее время нет четкого понимания структуры для переговоров РФ и США

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В настоящее время нет четкого понимания структуры для переговоров по основным вопросам России и США и того, кто будет задействован. О подготовке к ним рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, власти не хотели бы забегать вперед. Пока они концентрируются на подготовке ключевых тезисов концептуальной позиции России, которая будет доведена до сведения коллег из США.

Встреча президентов России и США прошел 7 декабря по специальному каналу видеосвязи. Встреча стала пятым контактом глав государств с момента вступления американского лидера Джо Байдена в должность. Одной из основных тем стала напряженность вокруг Украины.

В американском и украинском публичном пространстве с ноября активно обсуждается якобы готовящееся военное вторжение России на Украину зимой 2022 года. В Москве все обвинения отрицают, а также говорят об агрессивной политике НАТО. Российский лидер потребовал от альянса юридических гарантий нерасширения военного блока на восток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Бывшего российского замминистра забили до смерти в Москве
В Москве задержали орудовавших в заведениях фастфуда приезжих мошенников
Дерматолог рассказала о негативном влиянии мороза на кожу
Делегация Белоруссии в Крыму обошлась без государственных служащих
Билл Гейтс предрек окончание острой фазы пандемии коронавируса
Оттаскавшего пассажирку за волосы московского таксиста сняли на видео
России предрекли обвал спроса на жилье
Умер культовый регги-басист и продюсер Робби Шекспир
Дочь Пеле рассказала о его самочувствии после госпитализации
Названа причина аварии британского F-35
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter