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Российская армия получит управляемые по Wi-Fi роботы-мишени

«Известия»: полигоны оборудуют электронными мишенями, управляемыми с помощью Wi-Fi

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

В ближайшее время на российских полигонах установят новые тренажерные комплексы с электронными мишенями. Об этом сообщают «Известия».

Роботы-мишени будут управляться с помощью компьютерной системы через Wi-Fi. Такая система, отмечает издание, позволит имитировать не только пехоту и технику противника, но и их реальные действия. При этом в памяти головного компьютера заложено множество вариантов развития боя. Кроме того, теперь вести огонь можно будет не в силуэт танка, боевой машины пехоты или пикапа-тачанки, а в их наиболее уязвимые места.

Как отметил военный эксперт Виктор Мураховский, после распада СССР лучшие полигоны остались в странах Восточной Европы, на Украине, в Белоруссии и Казахстане. Он подчеркнул, что новое современное оборудование увеличит эффективность и интенсивность упражнений по огневой подготовке, что в целом позволит вывести тактическую подготовку сухопутных войск на новый уровень.

Отмечается, что модернизация учебно-материальной базы уже началась на стрельбище Каспийской флотилии в Дагестане, где установили мишени, имитирующие появляющиеся и движущиеся цели.

Ранее фрегат «Адмирал Горшков» поразил мишень на полигоне Чижа гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Ксения Назарова
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