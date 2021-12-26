Вылетевший из Новосибирска самолет совершил аварийную посадку в Самаре

Пассажирский самолет Embraer, вылетевший из Новосибирска, аварийно сел в Самаре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сообщается, что аварийная посадка произошла по технической причине. На борту находилось более 80 пассажиров. Никто не пострадал.

Других деталей происшествия пока не приводится.

16 декабря самолет российской авиакомпании «Икар», летевший из Санкт-Петербурга, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, она прошла благополучно. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.