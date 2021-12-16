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Запросивший экстренную посадку российский самолет благополучно приземлился

Ni Mash: рейс Санкт-Петербург — Нижний Новгород благополучно приземлился

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Самолет российской авиакомпании «Икар», запросивший экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, благополучно приземлился. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Отмечается, что рейс, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород, сел в аэропорту Стригино в 19:37. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

16 декабря самолет российской авиакомпании «Икар» приготовился совершить аварийную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за разгерметизации в кабине пилотов.

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Дарья Рыбак
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