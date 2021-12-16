Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Летевший из Санкт-Петербурга самолет приготовился к аварийной посадке

Ni Mash: самолет готовится к посадке в Нижнем Новгороде из-за разгерметизации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Cамолет российской авиакомпании «Икар» приготовился совершить аварийную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Так, во время полета на рейсе Санкт-Петербург — Нижний Новгород произошла разгерметизация в кабине пилотов. Капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке. На борту лайнера находится 81 пассажир и 4 члена экипажа. К аэропорту Стригино приехали все экстренные службы.

Как стало известно позднее, рейс благополучно приземлился.

Ранее в декабре сообщалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Москву, экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья пассажира.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Европа призвала отключить Россию от SWIFT в случае агрессии против Украины
Российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Полицейские со стрельбой задержали наехавшего на них россиянина
Россиянин отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за упавший лед
Летевший из Санкт-Петербурга самолет приготовился к аварийной посадке
Диетолог посоветовала москвичам встретить Новый год по камчатскому времени
Перечислено имущество экс-главы «Формулы-1» на сотни миллиардов рублей
В России усовершенствуют комплекс «Ответ»
Умерла сделавшая сама себе операцию российская блокадница
Бывший соратник Зеленского назвал его козлом
Российские пловцы выиграли золото в эстафете на чемпионате мира
Раскрыто будущее шоу «Голос» после смерти Градского
В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальных морозах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter