Летевший из Санкт-Петербурга самолет приготовился к аварийной посадке

Cамолет российской авиакомпании «Икар» приготовился совершить аварийную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Так, во время полета на рейсе Санкт-Петербург — Нижний Новгород произошла разгерметизация в кабине пилотов. Капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке. На борту лайнера находится 81 пассажир и 4 члена экипажа. К аэропорту Стригино приехали все экстренные службы.

Как стало известно позднее, рейс благополучно приземлился.

Ранее в декабре сообщалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Москву, экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья пассажира.