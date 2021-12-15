Самолет экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за недомогания пассажира

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Москву, экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что во время полета один из пассажиров рейса резко почувствовал недомогание. «Для оказания своевременной медицинской помощи командир судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Нижнего Новгорода и вызвать бригаду скорой помощи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что борт благополучно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода.

Ранее в декабре стало известно, что самолет «Уральских авиалиний», который следовал по маршруту Екатеринбург — Сочи, изменил свой курс над Черным морем из-за появления неопознанного воздушного судна. После смены направления борт приземлился в аэропорту назначения.