«Газпром» снова не забронировал мощности для транзита газа через Польшу

Российская компания «Газпром» во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировала на воскресенье, 26 декабря, мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

Отмечается, что фирма в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной сессии, которая заканчивается в 19:00 по мск, а на дополнительной сессии — до 04:30 мск. Она также прибегала к краткосрочному внутридневному бронированию на несколько часов. Тем не менее, во время дополнительной сессии предложение на транзит осталось невостребованным.

«Газпром» несколько раз подряд отказался от бронирования польского участка газопровода «Ямал-Европа». Долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа по «Ямалу-Европе» закончился в прошлом году. Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу.

Цена на газ в Европе на фоне решения «Газпрома» росла до уровня более 2150 долларов за тысячу кубометров, однако затем перешла к снижению. 24 декабря стоимость падала ниже 1300 долларов.