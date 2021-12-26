Печатные украинские СМИ откажутся от русскоязычной версии

Печатным украинским СМИ придется отказаться от русскоязычной версии из-за закона об украинском языке. Об этом говорится в материале издания «Страна».

Согласно новому закону, который вступит в силу с 16 января, изданиям необходимо печатать не менее половины своего тиража на украинском языке.

Как отметила главный редактор газеты «Комсомольская правда на Украине» Оксана Богданова, с введением нового закона печатные издания будут вынуждены отказываться от русскоязычной версии из-за финансовых трудностей.

«Две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать, потому что основные расходы — бумага, печать и реализация. То есть расходы вырастут в два раза, если делать две версии одновременно», — пояснила она.

Богданова отметила, что следующий номер газеты выйдет уже только на украинском языке. Гендиректор издательства «Мега-пресс групп» Роман Греба также сообщил, что газеты «Программка», «Программа ТВ», «Телекурьер» и «Телегид» с первого январского номера будут выходить на украинском языке.

Медиаэксперт Сергей Чернявский добавил, что от перехода на украинский язык страдает прежде всего малый и средний бизнес, занимающийся реализацией печатных медиа. Он уверен, что многие печатные издания вовсе не переживут нововведений.

«В дальнейшем это приведет к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест, но зато у нас есть политическое решение вопроса, которое стоит выше интересов целой индустрии печатных изданий», — отметил он.

При этом в статье отмечается, что некоторые издания намерены пытаться обойти новое законодательство. В документе есть исключение для региональных медиа, они обязаны перейти на украинский язык лишь с июля 2024 года. Под эти ограничения также не подпадают издания на языках коренных народов, на официальных языках Европейского союза и на английском языке.

Замдиректора агентства «Союзпечать» Алексей Бабанский сообщил, что некоторые издатели уже пытаются обойти закон и перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера, чтобы снять вопрос перехода на украинский до 2024 года.

О введении нового закона об украинском языке 22 декабря сообщил Государственный комитет телевидения и радиовещания республики. В украиноязычные печатные СМИ нельзя будет вносить какую-либо информацию на русском языке, в том числе объявления и рекламу.