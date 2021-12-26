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Аварийные шахты воссоздали с помощью виртуальной реальности

«Известия»: в России создали VR-тренажер для имитации аварий на шахтах

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Инженеры Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) создали тренажер для горняков, который имитирует нештатные ситуации в аварийной шахте с использованием виртуальной реальности. Об этом пишут «Известия».

Система включает в себя шлем виртуальной реальности, электронный аналог самоспасателя и беговую дорожку с изменяемым углом наклона. Руководитель лаборатории медицинских VR тренажерных систем ТГТУ Артем Обухов объяснил, что в память тренажера можно загрузить трехмерную модель любой реально существующей шахты.

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Изначально в тренажер установлены три основных сценария: эвакуация, тушение пожара либо ожидание помощи в специально оборудованном укрытии. Однако, обещают разработчики, при необходимости можно смоделировать любую другую штатную или нештатную ситуацию.

19 декабря стало известно о пожаре на шахте имени Рубана в Кузбассе. В момент аварии на смене находились 139 горняков, горноспасатели провели эвакуацию всех шахтеров. Владеющая шахтой компания «СУЭК-Кузбасс» заявила, что предварительной причиной ЧП стало самонагревание пласта, который находился в нерабочей зоне.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В итоге погиб 51 человек, а пострадали еще 106 человек. Позднее, после проверки обстоятельств произошедшего, следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

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Марина Совина
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