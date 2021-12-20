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Открытое горение на шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировано

ТАСС: открытое горение на шахте имени Рубана в Кемеровской области ликвидировано

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Открытое горение на шахте имени Рубана в Кемеровской области ликвидировали горноспасатели. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

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По словам собеседника агентства, спасатели проводят проливку и контроль газовой обстановки внутри шахты. В последствиях ликвидации возгорания участвуют четыре отделения горноспасателей.

В Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева говорится, что работа шахты имени Рубана будет остановлена до тех пор, пока не будет ликвидирован очаг возгорания. Глава Кузбасса подчеркнул, что эвакуация горняков из-под земли была проведена четко — шахтером не понадобились самоспасатели.

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Анастасия Шейкина
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