Эрдоган рассказал о «восходящей звезде» XXI века

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию восходящей звездой XXI века. Об этом он заявил, выступая перед членами правящей партии в провинции Газиантеп, передает РИА Новости.

По его словам, благодаря продуманной политике правительства Турция стала одной из двух стран, чей экономический рост по итогам первого года пандемии коронавируса остался положительным. Глава государства подчеркнул, что в этом году Анкара демонстрирует двухзначный показатель роста ВВП.

Помимо этого, президент отметил, что, когда к власти пришла возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР), резервы Центрального банка страны составляли всего 27,5 миллиарда долларов, а долг перед Международным валютным фондом (МВФ) — 23,5 миллиарда долларов. Теперь же речь идет о 120 миллиардах долларов резервов ЦБ и полном отсутствии задолженности перед МВФ, добавил глава государства.

Ранее Минфин Турции разработал амбициозный, но рискованный план по «спасению лиры». Для его запуска власти установили «красную черту» — «абсурдный» порог в 18 лир за доллар, рассказали четыре источника агентства. Чиновники считают, что обесценивание турецкой валюты выше этого уровня обернется ущербом для экономики, который «трудно исправить». Эксперты называют план рискованным, потому что он может повлечь всплеск инфляции и грозит серьезными расходами.

