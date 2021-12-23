Раскрыт рискованный план Турции по «спасению лиры»

Минфин Турции разработал амбициозный, но рискованный план по «спасению лиры». Его детали раскрыл Reuters.

Для его запуска власти установили «красную черту» — «абсурдный» порог в 18 лир за доллар, рассказали четыре источника агентства. Чиновники считают, что обесценивание турецкой валюты выше этого уровня обернется ущербом для экономики, который «трудно исправить». Эксперты называют план рискованным, потому что он может повлечь всплеск инфляции и грозит серьезными расходами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан покупать турецкую лиру и держать свои накопления в ней, а не в долларах. Он пообещал, что уже через несколько месяцев инфляция начнет сокращаться, а курс лиры вырастет. Для поддержки такой практики правительство изменит правила по депозитам. Речь идет о компенсации убытков клиентам банков, если их ставка вклада не покроет падение лиры по отношению к доллару.

Это было частью плана. Он сработал, по крайней мере, на данный момент, считает Reuters. Власти рассчитывают, что национальная валюта укрепится до девяти лир за доллар. Однако они прогнозируют, что несколько месяцев она будет оставаться в пределах от 12 до 14 лир за доллар.

Стамбульская биржа несколько дней подряд останавливала торги из-за обвала национальной валюты. На минимуме лира опускалась ниже 17 лир за доллар, но после выступления Эрдогана укрепилась выше 15 лир за доллар. Панику на бирже спровоцировало решение Центробанка опустить ключевую ставку с 15 до 14 процентов.