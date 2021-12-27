В Китае разработали цифрового прокурора

Китайские ученые разработали искусственный интеллект (ИИ), который способен предъявить обвинение с точностью в 97 процентов на основе устного описания дела. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Новую технологию уже протестировали в народной прокуратуре района Пудун в Шанхае. Ученые уверены, что их разработка позволит снизить повседневную нагрузку на прокуроров, позволяя им сосредоточиться на более сложных делах. По их мнению, система способна в определенной степени заменить прокуроров в процессе принятия решений.

Искусственный интеллект «обучался» на основе более 17 тысяч дел, рассмотренных с 2015 по 2020 годы. Обвинение цифровой прокурор выносит в зависимости от тысячи характерных черт, которые его система распознает во время анализа описания дела.

Уже сейчас искусственный интеллект может выдвигать обвинения по восьми самым распространенным преступлениям в Шанхае. В этот список вошли мошенничество с кредитными картами, организация азартных игр, опасное вождение, умышленное нанесение травм, воспрепятствование выполнению служебных обязанностей, воровство, мошенничество, а также «развязывание ссор и провоцирование неприятностей».

По словам ученых, в дальнейшем цифровой прокурор сможет выносить обвинения и по менее распространенным статьям.

Ранее международная группа ученых описала новый способ обучения искусственного интеллекта — с помощью оксида никеля и водорода. Специалисты выяснили, что оксид никеля имеет способность имитировать самые базовые особенности животных при обучении. Данное соединение можно будет использовать с применением водорода в создании компьютеров будущего.

