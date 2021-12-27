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Глава Крыма пообещал подать в суд на Зеленского за долги по коммуналке

Глава Крыма Аксенов пообещал подать иск на президента Украины Зеленского

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за долгов по коммунальным платежам. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Аксенов сказал, что у Зеленского есть квартира в Ливадии, за которую он раньше «стабильно вносил по шесть тысяч рублей в месяц», но потом перестал.

На вопрос, что собираются делать крымские власти, Аксенов ответил: «Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым».

Ранее сообщалось, что элитная квартира в Крыму принадлежит жене Зеленского Елене. Аксенов утверждал, что счета за квартиру поступают регулярно.

В конце ноября Киевский апелляционный суд выдал разрешение на задержание Аксенова для избрания ему меры пресечения. На Украине главу Крыма обвиняют в целом ряде преступлений. Ему вменяют посягательство на территориальную целостность страны, создание и руководство преступной организацией, совершение теракта и захват государственных сооружений.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Киев считает это оккупацией.

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София Сарджвеладзе
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