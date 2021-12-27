Врач предупредил о несовместимости алкоголя и бани

Алкоголь и поход в баню совершенно несовместимы ни при каких количествах, предупредил в интервью РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Тем, кто запланировал 31 декабря употребление спиртных напитков он советовал перенести традицию на 1 января, чтобы очистить организм.

«Высокая температура поднимает давление, алкоголь усиливает это воздействие, дополнительно расширяя сосуды. Это большие риски для появления сердечно-сосудистых обострений. Кроме того, баня может быть травмоопасной для человека, реакция которого снижена алкоголем», — пояснил врач.

Он также отметил, что за два часа до бани лучше не есть, а перед заходом в парную стоит измерить давление и в целом следить за самочувствием. При первых дискомфорта необходимо выйти, остыть и выпить воды.

«Чтобы поддерживать водный баланс, например, хороши чаи с медом и травами и настои - особенно те, которые усиливают потоотделение и очищение организма. Также считается полезной традиционная парная с вениками, которые оказывают массажный эффект», — уточнил Тяжельников.

При этом собеседник агентства напомнил, что в традиционной парной температура достигает 100 и более градусов, в связи с этим имеется довольно много противопоказаний. Так, от процедур стоит воздержаться людям с повышенным артериальным давлением, заболеваниями кожных покровов, онкологическими заболеваниями, нарушениями психической и нервной системы. Также в этот список попал целый ряд заболеваний и любые воспалительные процессы в организме.

«С большой осторожностью следует посещать баню пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра. Воздерживаться нужно беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры», — добавил специалист.

Врач отметил, что для того, чтобы насладиться ароматом от дубовых или березовых веников или принять водные процедуры, людям, у которых есть противопоказания, можно заходить в парилку, когда температура будет значительно снижена и станет комфортной.

«В первый раз в парную можно заходить совсем на короткое время и предварительно нужно позволить организму адаптироваться. Следует подольше посидеть в предбаннике, особенно в зимнее время. Потом уже можно зайти в парную совсем на короткое время, 3-5 минут, и постепенно увеличивать время общения с горячим паром до 8-10 минут, отдыхая между заходами не меньше 10-15 минут», — посоветовал Тяжельников.

Ранее медики развеяли миф о пользе бани и сауны при простуде. Наоборот, посещение парилки может поспособствовать ухудшению состояния простуженного человека, а его легкие симптомы инфекции способны серьезно из-за этого усугубиться. Медики также обращают внимание на то, что от вирусов нельзя избавиться посредством выделения пота, поскольку те прекрасно чувствуют себя в теплой среде. Более того, в такой обстановке у них увеличивается скорость распространения.

