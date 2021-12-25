Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Медики развеяли миф о пользе бани и сауны при простуде

Медики предупредили, что посещение бани и сауны при простуде ухудшит состояние больного

Фото: Pixabay

Медики Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) развеяли известный миф о том, что посещение бани или сауны при простуде является полезным и помогает справиться с заболеванием, а также предупредили, что это может грозить опасными последствиями для организма больного человека, сообщает «Медик Форум». Среди возможных последствий они назвали превращение легкого заболевания в гораздо более серьезную инфекцию.

Врачи отметили, что зачастую тем, у кого проявляются симптомы простуды, советуют посетить сауну или баню чтобы «прогреться» и тем самым вылечиться. Считается, что это хорошо скажется на иммунной системе и поможет организму лучше защититься. Однако, подобные утверждения являются большим заблуждением, подчеркнули специалисты.

Они предупредили, что попытка попариться может поспособствовать ухудшению состояния простуженного человека, а его легкие симптомы инфекции способны серьезно из-за этого усугубиться. Медики также обращают внимание на то, что от вирусов нельзя избавиться посредством выделения пота, поскольку те прекрасно чувствуют себя в теплой среде. Более того, в такой обстановке у них увеличивается скорость распространения.

Специалисты добавили, что простуженный человек нуждается в энергии для борьбы с вирусами, а поход в баню или сауну может привести к утомлению организма, что заметно ослабит его защитные механизмы.

Ранее россиянам назвали лучшие направления страны, где на новогодние праздники можно попариться в бане или отдохнуть в сауне. Так, большинство россиян предпочли отправиться отдыхать на Новый год в сауны Ялты, вторыми по популярности стали банные комплексы в Сочи, а замкнули тройку лидеров парные в Великом Устюге.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Киев назвал условие для признания решений России и Запада по Украине
Раскрыты секреты избежать эмоционального выгорания перед праздниками
Названы десять недопустимых ошибок для людей старше 40 лет
Милонов назвал маразмом обвинения Украины в адрес главы российского Минтранса
Названы часто принимаемые за старение проявления деменции
Бывшего сотрудника Минобороны приговорили к тюрьме за взятку
Россиянам раскрыли собираемую банком перед выдачей кредита информацию
Медики рассказали об опасности красного мяса
Россиянам напомнили о прибавке к пенсии
Раскрыта опасность искусственной новогодней елки
Вице-президент США сдала тест на коронавирус после контакта с зараженным
Медики развеяли миф о пользе бани и сауны при простуде
Российские «Орионы» более 40 раз вылетели для ударов по террористам в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter