Медики развеяли миф о пользе бани и сауны при простуде

Медики Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) развеяли известный миф о том, что посещение бани или сауны при простуде является полезным и помогает справиться с заболеванием, а также предупредили, что это может грозить опасными последствиями для организма больного человека, сообщает «Медик Форум». Среди возможных последствий они назвали превращение легкого заболевания в гораздо более серьезную инфекцию.

Врачи отметили, что зачастую тем, у кого проявляются симптомы простуды, советуют посетить сауну или баню чтобы «прогреться» и тем самым вылечиться. Считается, что это хорошо скажется на иммунной системе и поможет организму лучше защититься. Однако, подобные утверждения являются большим заблуждением, подчеркнули специалисты.

Они предупредили, что попытка попариться может поспособствовать ухудшению состояния простуженного человека, а его легкие симптомы инфекции способны серьезно из-за этого усугубиться. Медики также обращают внимание на то, что от вирусов нельзя избавиться посредством выделения пота, поскольку те прекрасно чувствуют себя в теплой среде. Более того, в такой обстановке у них увеличивается скорость распространения.

Специалисты добавили, что простуженный человек нуждается в энергии для борьбы с вирусами, а поход в баню или сауну может привести к утомлению организма, что заметно ослабит его защитные механизмы.

Ранее россиянам назвали лучшие направления страны, где на новогодние праздники можно попариться в бане или отдохнуть в сауне. Так, большинство россиян предпочли отправиться отдыхать на Новый год в сауны Ялты, вторыми по популярности стали банные комплексы в Сочи, а замкнули тройку лидеров парные в Великом Устюге.