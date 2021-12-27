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На Украине не смогли заменить российские агрегаты в самолетах

Defence Express: самолет Ан-178-100Р получил двигатель российского производства

Фoто: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинское государственное предприятие (ГП) «Антонов» сообщило о выкатке самолета Ан-178-100Р. Производитель подчеркнул, что самолет получил оборудование украинских и западных поставщиков, но полностью заменить российские агрегаты на предприятии не смогли. Самолет получил двигатель российского производства, говорится в материале Defence Express.

Выкатка Ан-178-100Р состоится 28 декабря. Самолет с номером 001 будет проходить летные испытания. В сообщении предприятия подчеркнули, что в рамках программы импортозамещения самолет получил оборудование украинских и западных производителей.

В публикации отмечают, что на самолет установили вспомогательный газотурбинный двигатель ТА18-100, который разработали специалисты российского АО «Научно-производственное предприятие “Аэросила”». В 2017 году Совет национальной безопасности и обороны Украины внес предприятие в санкционный список.

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Defence Express пишет, что двигатель ТА18-100 сняли с многоцелевого самолета Ан-132D. Также силовые агрегаты ТА18-100 установят на три самолета, которые заказало оборонное ведомство Украины.

В сентябре заместитель генерального директора ГП «Антонов» сообщил, что импортозамещение оборудования самолета Ан-178 завершат до конца 2021 года. Опытный образец самолета совершил 200 полетов с использованием российских комплектующих.

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Даниил Иринин
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