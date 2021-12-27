Раскрыта новая версия Android 13

Google начала тестировать операционную систему Android нового поколения. Об этом сообщает издание Android Police.

Согласно раскрытым данным, ОС Android 13 получит кодовое название Tiramisu (Тирамису). Одной из главных особенностей новой операционной системы окажется возможность настройки языка для каждого конкретного приложения. В настоящий момент в ОС язык приложений зависит от настроек устройства.

Также специалисты ожидают небольшой редизайн интерфейса и появление умных уведомлений. Пользователь сможет настроить сообщения от каждого приложения индивидуально. По словам авторов, подобная функция присутствует в iOS. Опция TARE позволит экономить ресурсы смартфона, анализируя поведение каждой программы в фоновом режиме. Оптимизация увеличит производительность и время автономной работы телефона.

К минорным изменениям относится функция настройки главных часов, расположенных на заблокированном экране смартфона. Пользователь сможет выбрать их дизайн и изменить размер.

По мнению журналистов, в ближайшие месяцы Android 13 должна появиться в программе бета-тестирования, к ней получат доступ разработчики ПО. Актуальная версия ОС от Google — Android 12 — была показана в мае, поэтому анонс новой операционной системы ожидают не раньше конца весны 2022 года.

В конце декабря источники сообщили, что Samsung собирается отказаться от Android в своих смартфонах. Корпорация намерена перевести девайсы на другую ОС от Google — Fuchsia.