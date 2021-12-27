В офисе Зеленского заявили о врущих Путину генералах

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью телеканалу «Дом» заявил, что российские генералы врут президенту Владимиру Путину.

Арестович сказал, что находящиеся у границы российские войска недостаточно совершенны и в случае конфликта потерпят военное поражение от Украины.

«С моей точки зрения, они блефуют. Еще одно предположение: российские генералы боятся Путина и сообщают ему неправду о степени боеготовности российских войск», — добавил советник.

По его словам, создается «миф о непобедимой российской армии», которая на самом деле «ничего не сможет сделать» с Украиной.

«Но я надеюсь, что они сумеют объяснить Путину, как военные профессионалы, что это абсолютно бессмысленная затея. Но если не сумеют, и Путин решит наступать, то его ждет разочарование всей жизни», — заявил Арестович.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос, не нападет ли Россия на Украину, заявил, что «Россия никогда первой ни на кого не нападала».

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва не раз заявляла, что не вынашивает агрессивных планов.

При этом 17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы отказаться от продвижения Североатлантического альянса на Восток и не включать в состав организации Украину.