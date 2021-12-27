Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о врущих Путину генералах

Советник главы офиса Зеленского Арестович: российские генералы сообщают неправду Путину

Фото: Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью телеканалу «Дом» заявил, что российские генералы врут президенту Владимиру Путину.

Арестович сказал, что находящиеся у границы российские войска недостаточно совершенны и в случае конфликта потерпят военное поражение от Украины.

«С моей точки зрения, они блефуют. Еще одно предположение: российские генералы боятся Путина и сообщают ему неправду о степени боеготовности российских войск», — добавил советник.

По его словам, создается «миф о непобедимой российской армии», которая на самом деле «ничего не сможет сделать» с Украиной.

«Но я надеюсь, что они сумеют объяснить Путину, как военные профессионалы, что это абсолютно бессмысленная затея. Но если не сумеют, и Путин решит наступать, то его ждет разочарование всей жизни», — заявил Арестович.

Материалы по теме:
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне. Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
23 ноября
«Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
«Нам некуда отступать»Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
16 апреля

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос, не нападет ли Россия на Украину, заявил, что «Россия никогда первой ни на кого не нападала».

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва не раз заявляла, что не вынашивает агрессивных планов.

При этом 17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы отказаться от продвижения Североатлантического альянса на Восток и не включать в состав организации Украину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
ЦБ отреагировал на информацию о контроле всех денежных переводов россиян
Россияне получат новый доступ к многомиллионной библиотеке видео
Рябков сравнил важность вопроса о вступлении Украины в НАТО для Москвы и Киева
России предложили способ собирать больше налогов
В Кремле прокомментировали ситуацию с омикроном в России
Матвиенко высказалась о подготовке вторжения на Украину
Песков ответил на вопрос о подготовке к президентским выборам
Песков рассказал о важности переговоров России и НАТО
Кремль прокомментировал блокировку «ОВД-инфо»
Матвиенко высказалась о законопроекте об ужесточении наказания за пытки в России
Российский врач развеяла миф о популярном способе избавления от переедания
Отказ от мигрантов на стройках признали невозможным
Раскрыта первая особенность iPhone 15
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter